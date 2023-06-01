الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 720 سائح من حول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، خروج رحلات البالون بصورة طبيعية بتحليق 720 سائح من حول العالم على متن 30 رحلة بالون خرجت صباحاً، وسط أجواء من البهجة والفرحة من الأفواج السياحية بالتحليق فى سماء عاصمة الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه يقول خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، إنه قررت سلطة الطيران المدنى اليوم الخميس، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث خرجت اليوم 30 رحلة أقلت على متنها أكثر من 720 سائح من حول العالم، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ومن الجدير بالذكر أنه تحتل المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.



الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 70 سائح



جانب من تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر



سعادة الأجانب خلال تحليق رحلات البالون الطائر



