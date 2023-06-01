مراسم عقد قران ولى العهد الأردنى.. 7 مواقع احتفالية خلال مسيرة الموكب

إعداد شيماء بهجت

أجواء فرح كبيرة يعيشها الأردن استعداداً لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، حيث تبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، عصر اليوم الخميس، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية.

وبعد ذلك، يصل ولى العهد الأردنى إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك العروس رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

الأمير الحسين

وسيعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

الامير الحسين وخطيبته

وحسب وسائل الإعلام الأردنية، سيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمى، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

الموكب سيجوب عددا من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

ولى عهد الأردن

ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

وارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف.

الامير الحسين والآنسة رجوة

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

وأعلنت مديرية الأمن العام، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسيرة الموكب الملكى الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.

كما حددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.