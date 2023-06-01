مدينة الأقصر تنفذ إزالات مبانى بدون ترخيص وحملات لتجميل كورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة لإزالة أحد المبانى المخالفة بدون ترخيص بشارع سيالة بدران بمنطقة شرق المدينة بمسطح 200 م، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدى بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.



كما قام مجلس مدينة الأقصر بتنفيذ إزالة فورية فى المهد، لإزالة درجات سلم مخالف لأحد المحال العامة بشارع المدينة المنورة بمساحة حوالى (5) م، وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدى على خط التنظيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



على صعيد آخر، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال نظافة شارع كورنيش النيل ابتداءً من ميدان الإبروتيل مرورًا بميدان مرحبًا وصولًا حتى متحف التحنيط، والتى تضمنت أعمال الأرضيات والبرجولات وغسيل أعمدة الإنارة بطول الكورنيش بمنطقتى جنوب ووسط المدينة إلى جانب مراجعة صيانة أعمدة الإنارة حيث تم عمل صيانة لكشافات الأعمدة لرفع كفاءتها.



كما تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال تقليم وتهذيب الأشجار، حيث قامت الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بأعمال التقليم والتهذيب للأشجار وقص الأحواض وإزالة الحشائش الزائدة مع استكمال الأعمال بصورة مستمرة لرفع كفاءة المساحات الخضراء بمدينة الأقصر.



وفى نفس السياق صرح اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالى والمظهر الحضارى لمدينة الأقصر بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وقد أسفرت حملات النظافة خلال تلك الفترة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع رؤساء المناطق التابعة للمدينة وبمعاونة فرقة التدخل السريع، عن رفع (21542) طن قمامة و(12179) طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.







إزالة بناء بالمخالفة للقانون بالأقصر



حملات التجميل فى كورنيش الأقصر



حملات نظافة وتجميل كورنيش الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يتابع تجميل الكورنيش



مدينة الأقصر تنفذ إزالات مبانى بدون ترخيص







