اليوم السابع
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مايا مرسى: تحية من قلبى للمتحدة لما قدمته من دراما واعية خلال رمضان 2023

الخميس، 01 يونيو 2023 09:13 م
مايا مرسى: تحية من قلبى للمتحدة لما قدمته من دراما واعية خلال رمضان 2023 الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب - شيماء منصور - مصطفى جابر تصوير محمد الحصرى

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أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بمشاركة نخبة من النجوم خلال حفل "المرأة فى دراما رمضان"، لافتة إلى أننا نعيش هذه الأيام عصر ذهبى حافظ على مكتسبات المرأة المصرية وقدمها خطوات كبيرة.
 
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة ، خلال حفل "المرأة فى دراما رمضان "، والذى ينظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة  لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، قائلة: "لو المرأة المصرية لم تحصل على كافة حقوقها فى هذا العصر من الصعب الحصول عليه فيما بعد".
 
وتابعت مرسى: "الدراما المصرية متفردة، تشكل الرأى العام داخل المجتمع، فالدراما مهمة للغاية لنشر الوعى بقضايا المرأة، ووعى المرأة بحقوقها"، موجهة التحية للنجوم الداعمين لقضايا المرأة من خلال ما قدموه فى دراما رمضان 2023.
 
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أنه لأول مرة المجلس هذا العام يكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة، موضحة: "شهدنا بطولات نسائية من أفضل ما يكون فى دراما رمضان هذا العام.. أقدم التحية من قلبى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مساهمتها ومساندتها وما قدمته من دراما واعية خلال شهر رمضان 2023، وأتمنى أن يستمروا على هذا النهج".
 
وقالت: "سعيدة بكل الأعمال الدرامية في رمضان، ولكن أخصص كلمتين لمسلسل تحت الوصاية لأننا نريد أن نغير هذا القانون وقلت قبل ذلك أنه لو تغير هذا القانون بعد فاتن أمل حربي وتحت الوصاية ، وستهم ، سنصل لأفضل شيء".
 
وتابعت: "ما فعلته أيضاً دنيا سمير غانم هذا العام، واستطاعت أن تجعل جيل كامل لا يفارق الموبيلات أن ينتظر مسلسلها، لذلك أحيي كل من ساهم في مثل هذه الأعمال".

القومى للمراه

الجلس القومى للمراه

احتفاليه القومى للمراه

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

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المتحدة تصنع الوعى

خليك واعى



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