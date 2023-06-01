طلاب كلية تكنولوجيا بجامعة الزقازيق يحولون مخلفات المنازل لمنتجات صديقة للبيئة

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عواطف لطفى، مدرس بقسم علوم الأغذية والألبان، بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق، إن مجموعة من الطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، قدموا تجارب عن تحويل "المخلفات العضوية إلى منتجات صديقة للبيئة، وهو فكرة مشروع تخرج بحثى فى مجال الغذاء والتغذية لطلاب المستوى الرابع بقسم تكنولوجيا علوم الأغذية والألبان، لإنتاج كحول الإيثيل من مخلفات الأغذية والمولاس والبرتقال، والإيثانول، أو الكحول الإيثيلي، وهو مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات له الصيغة الكيميائية) ويسمى الكحول تعميماً، والإيثانول مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر، ويستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية المجهزة للإيثانول، منوهة أن فكرة المشروع تختار بالتنسيق بين عضو هيئة التدريس والطلاب ويتم التناقش فى افكار جديدة غير تقليدية كيفية الاستفادة من المخلفات السنوية.

وقالت أروى صلاح، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق، إنها ومجموعة من زملائها أعدوا مشروع بحثي فكرته قائمة على كيفية الاستفادة من المخلفات المتواجدة بالمنازل وتحويلها إلى مشروعات صديقة للبيئة بشكل مربح وبأقل تكلفة مالية، حيث تم إنتاج منتجات الكحول من المولاس، والبكتين من قشور الموز والبرتقان وعطور والصابون السائل بتكلفة مادية بسيطة للغاية.

فيما أشار الطالبان أحمد عادل وأحمد نصر، إلى أنه يتم انتاج كحول الايثيل من المولاس، وعن طريقة وإمكانية تصنيع الكحول الإيثيلي عن طريق تخمر السكر، حيث يتم انتاج الإيثيل في معامل السكر من بقايا قصب السكر او الشوندر السكري والذي يسمى المولاس ،وهو التفل المتبقي بعد عصر قصب السكر، ويتكون المولاس من السكروز والجلوكوز والفركتوز بنسبة 50 الى 55% . لإنتاج 1 طن من الإيثانول (الايثيل) الخام يحتاج ذلك الى 5-6 طن من المولاس ، أما الرواسب الصلبة المتبقية يمكن استخدامها كأسمدة زراعية ويلزم لهذه الخطوات عدة معدات وهي ، مخمر ( بادئ) - مخمر (الخميرة) – تانك خلط - تانك تخزين– جهاز تقطير- جهاز ترشيح، الخامات اللازمة لإنتاج الكحول، خميرة - حمض كبريتيك - مولاس - ماء تشغيل - فوسفات ثنائي الأمونيوم تكنولوجيا صناعة الكحول من البرتقال ،لصناعة الكحول من البرتقال ، يمكن تناول الفاكهة من أي نوع الشيء الرئيسي هو أنها ناضجة وعصرية وليست فاسدة (بدون العفن والأجزاء الفاسدة) . نظرًا لارتفاع درجة الحموضة ونقص الخميرة البرية ، فإن البرتقال يتطلب أسلوبًا خاصًا.

فيما عرضت الطالبة" إسراء راشد" تجربة تحضير صناعة الصابون القطع ( الصابون النابلسي) جراء 2 لتر زيت عادي أو بواقى عمليات القلى، حيث تم استخدام 2 لتر زيت + 1 لتر ماء + 200 جم هيدروكسيد صوديوم + 1/8 دقيق لثقل القوام ويتم تقليب المكونات مع بعضها حتى تجانسها فى وعاء بلاستيك وبعد حدوث تصلبها وزيادة قوامها يتم تعبئتها فى القوالب المعدة لذلك وتكون بلاستيكية، فيما عرضت الطالبة" إسراء رشاد " شرح مبسط لطريقة عمل الصابون الاسمر.

وتابعت الطالبتين " إسراء جمال و أسماء أحمد" عن صناعة البكتين من منتجات الأغذية: " تصنيع البكتين يمكن أن يقلل من نسبة الدهون في الدم والكوليسترول، و مكافحة الإشعاع، و أيونات المعادن الثقيلة، ملين ومضادة للسرطان، و يمكن أن يساعد البكتين في إنقاص الوزن لأنه ليف ويمكن أن يشعر الناس بالشبع بعد تناوله، و الخصائص الهيكلية للبكتين جعله يتمتع بإذابة جيدة في الماء ولزوجة عالية، ويمكن أن يمتص المعادن الثقيلة والكاتيونات والسموم الأخرى، ويعزز حركية الجهاز الهضمي ويمكن تخميره بواسطة البكتيريا المعوية في الأمعاء الغليظة لإنتاج أحماض دهنية قصير السلسلة تخفض حموضة الأمعاء وتقتل البكتيريا الضارة، وتعزيز انتشار البكتيريا المفيدة



أروى صلاح طالبة بالفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق



الدكتورة عواطف لطفى، مدرس بقسم علوم الأغذية والالبان، بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق



الطالبة اسراء



الطلاب امامهم المنتجات



تصنيع الصابون



تصنيع العطور



تصنيع المنتجات



صورة لطلاب المشروع مع الدكتور عواطف لطفى



صورة للطلاب مع المشرفة على المشروع



طالبان بالمشروع