جامعة الزقازيق تناقش احتياجات سوق العمل فى لقاء للمائدة المستديرة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم، فعاليات جلسة النقاش والمائدة المستديرة التى نظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة الزقازيق، مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وممثلي17 شركة من القطاع الخاص، وممثل عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، وذلك لمناقشة متطلبات سوق العمل لطلاب وخريجي الجامعة في ظل التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عامر ممثل الجامعة الأمريكية، والمهندس أمير رشدى مدير المشروع بجامعة الزقازيق، ووفاء بخيت نائب المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس محمد إيهاب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية ، وممثلي الشركات من قطاعات مختلفة، والدكتزرة عبدالعليم إسماعيل مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، بالإضافة إلى مسئولى المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وخلال كلمته أكد الدكتور خالد الدرندلى أن الجامعة لا تنفصل عن مجتمعها ككل ومجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة وتعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، وأن المائدة المستديرة اليوم نظرت في المستجدات بسوق العمل وتحديد أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد ، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادرا على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية من الجامعة لأبنائها من الطلاب وخريجيها لمواكبة التطورات فى كافة المجالات حتي يصبحوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

وقد تناولت المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال اليوم عدة محاور هى : التعرف على اوجه القصور فى أداء الخريجين الجدد، وتداعيات التغيرات الاقتصادية على الخطط التشغيلية داخل الشركات والمؤسسات، بالاضافة إلى أهم المهارات المطلوب توافرها فى خريج الجامعة ليصبح قادر على المنافسة فى سوق العمل فى ظل التغيرات الاقتصادية.

ومن جانبه قام الدكتور عبدالعليم إسماعيل، مدير المركز الجامعى للتطوير المهني، بعرض تقديمي عن مراكز التطوير المهني بجامعة الزقازيق وأبرز إنجازات المركز خلال الفترة من 2019 حتي الآن، والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب، والتى استفاد منها ما يزيد عن 60 ألف طالب من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني على مستوى الجامعة.