سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023 حيث سجل سعر الجنيه 18720 جنيها بدون إضافة مصنيعة وتبلغ مصنعية الجرام في الجنيه الذهب 50 جنيها.

تماسكت تداولات الذهب العالمية أمس الأربعاء فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الذي نجح في اختراقه ، ولكن يتجه المعدن النفيس نحو تسجيل انخفاض على المستوى الشهري خلال مايو بعد شهرين متتاليين من المكاسب، وذلك في ظل توقعات باستمرار التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وفق التحليل الفني لمنصة جولد بيليون لتداول الذهب.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1955 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1965 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% عقب تسجيل أدنى مستوى منذ منتصف شهر مارس الماضي عند 1931 دولار للأونصة.

تعافي أسعار الذهب أول أمس جاء في ظل قوة منطقة الدعم التي اصطدم بها عند المستوى 1930 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تراجع مؤشر الدولار بسبب التصحيح السلبى بعد تسجيله أعلى مستوى فى شهرين ونصف الأمر الذى سمح للذهب بالارتفاع وكسر حاجز 1950 دولار.

و عاد الدولار الأمريكي إلى الارتفاع من جديد مع بداية الجلسة اليوم وتحرك مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ شهرين ونصف عند 104.53 هذا التعافي يجبر الذهب على الحد من مكاسبه التي شهدها أمس، خاصة أن الأسواق تنتظر التصويت في الكونجرس الأمريكي على صفقة رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي.