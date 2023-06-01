سجل مدني متنقل لاستخراج البطاقات للمسنين بالغربية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" لإستجابة الإلتماس المقدم من مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الإجتماعية للمسنين.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد..يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.