جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدا من الجامعة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء، وفدًا من الجامعة الفرنسية بالقاهرة، برئاسة الدكتور دونى داربى رئيس الجامعة الفرنسية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور، فى بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمى لجامعة بنها الأهلية، والدكتورة ديما الحسينى نائب رئيس الجامعة الفرنسية، والدكتور دومينيك أدولف نائب رئيس الجامعة الفرنسية، ومشرفى البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية، والقائم بعمل أمين عام الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، أن اللقاء ناقش بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية والجامعة الفرنسية بالقاهرة، فضلا عن التوسع فى البرامج التعليمية المشتركة فى المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.

فيما أعرب الوفد الفرنسى، عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مشيدًا بما شاهده على الطبيعة من منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة فى 4 كليات وهى (الطب البشرى، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسى 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.