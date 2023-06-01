وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتى استجابة لطلب حاكم ولاية تكساس بهدف تأمين المناطق الحدودية أمام موجة المهاجرين من دول الجوار.

وكان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت قد اتهم، فى وقت سابق، إدارة الرئيس جو بايدن بتفاقم الوضع حول الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع المكسيك.