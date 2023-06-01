تعليم الجيزة تعلن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 فى المدارس السبت المقبل

كتبت - مرام محمد

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إعلان النتيجة في مدارس المحافظة بشكل موحد يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.