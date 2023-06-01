بطلة رياضية وموهبة أدبية ..الأولى على الإعدادية بسوهاج: تنظيم الوقت سر توفيقى

كتب على عبد الرحمن

عبرت الطالبة ملك محمود أحمد، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج فى الشهادة الإعدادية بعد حصولها على الدرجة النهائية فى امتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة، مؤكدة أن والدها ووالدتها ساعدوها كثيرًا لتصبح متفوقة فى الدراسة.

وكشفت الأولى على الشهادة الإعدادية فى سوهاج عن أنها إلى جانب تفوقها فى الدراسة، تتفوق فى الرياضة، حيث حصلت على المركز الأول فى الوثب الطويل ودفع الجله على مستوى الادارة والمركز الثالث وثب طويل على مستوى المحافظة، كما أنها تمتلك موهبة الإلقاء، حيث حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء للعام الدراسى 2019/2020 للصف السادس الابتدائى، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة الإلقاء للعام الدراسى 2020/2021، وحصلت على المركز الثانى على مستوى المحافظة فى مسابقة الطالب المثالى للعام 2019/2020 و2021 و2022 للصف السادس الابتدائى والأول والثانى الاعدادى.

كما شاركت فى الأمسية الشعرية الكبرى لنادى الأدب التى أُقيمت على مسرح قصر ثقافة طهطا وتم تكريمها، وشاركت فى مسابقة تنمية القدرات الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة طهطا فى صيف 2021، وحصلت على لقب سفيرة المياه على مستوى محافظة سوهاج، وتم تكريمها من نادى الأدب بشطورة لمشاركتها فى الأمسيات الشعرية والأدبية، بالإضافة إلى عدد كبير من التكريمات والجوائز التى حصلت عليها.

وأكدت ملك محمود أحمد الأولى على الشهادة الإعدادية فى سوهاج، وابنة الزميل الصحفى محمود مقبول مراسل اليوم السابع فى محافظة سوهاج، أن سر تفوقها أنها كانت تحافظ على تنظيم وقتها ما بين المذاكرة والرياضة والمشاركة في المسابقات الأدبية وغيرها.

ونشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 79% حيث اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول مايو 2023 حيث بلغت نسبة النجاح 79% على مستوى المحافظة.