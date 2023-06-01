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الموكب الأحمر يتجه إلى قصر زهران قبل بدء الزفاف الملكى لولى العهد الأردنى

الخميس، 01 يونيو 2023 04:28 م
الموكب الأحمر يتجه إلى قصر زهران قبل بدء الزفاف الملكى لولى العهد الأردنى الموكب الأحمر يتجه إلى قصر زهران
إعداد شيماء بهجت

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يتجه الموكب الأحمر الشهير، فى هذه الأثناء، إلى قصر زهران فى منطقة جبل عمان استعداداً لبدء مراسم الزفاف الملكى لولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، على الآنسة رجوة آل سيف، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية.

ومن المقرر أن يستقل الأمير الحسين والآنسة رجوة الموكب الأحمر بعد عقد قرانهما فى قصر زهران، ليجوب بهما بعض شوارع العاصمة عمان التي يغطي جوانبها أردنيون وأردنيات مشاركون بفرحة زفاف الأمير، ويتجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية.

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الموكب الأحمر يتجه إلى قصر زهران

ويقيم  الملك عبد الله الثاني حفل استقبال يحضره العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وممثليهم، فرحاً بزفاف الأمير الحسين على الآنسة رجوة السيف.

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الموكب الأحمر

يعد الموكب الأحمر الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

وينطلق الموكب الأحمر اليوم محيطا بولي العهد، بدءا من قصر زهران حتى قصر الحسينية، فى تقليد ملكى، بدأ منذ مائة عام، حيث كانت بداياته على الخيل والهجانة.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ويتكون الموكب، من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة .


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