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أسوشيتدبرس: الأمير ويليام وكيت يصلان عمان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين

الخميس، 01 يونيو 2023 12:07 م
أسوشيتدبرس: الأمير ويليام وكيت يصلان عمان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين ولى عهد الاردن الامير حسين وعروسه
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن ولى العهد البريطانى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون قد وصلا إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور مراسم زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى وعروسه السعودية.

 وذكرت الوكالة أن حضور الأمير ويليام وكيت مدلتون تم إبقائه سرا، ولم يتم تأكيده من قبل وسائل الإعلام الأردني إلا قبل ساعات قليلة من بدء الاحتفالات بالقصر الملكى.

وقالت أسوشيتدبرس، إن حفل زفاف ولى العهد الأردنى من المهندسة المعمارية السعودية رجوة ال اسيف، والتى لعائلتها صلة بالعائلة الملكية السعودية، يؤكد الاستمرارية فى الأردن الذى يحظى بتقدير كبير لاستقرار منذ زمن بعيد، ومن المقرر أن تقدم الاحتفالات التى تبدأ ظهر اليوم الخميس.

ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".

 

 


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