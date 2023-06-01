اليوم السابع
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أهازيج وأغانى وطنية.. الأردنيون يحتشدون بالميادين احتفالا بزفاف ولى العهد.. صور

الخميس، 01 يونيو 2023 04:16 م
أهازيج وأغانى وطنية.. الأردنيون يحتشدون بالميادين احتفالا بزفاف ولى العهد.. صور الأردنيون فى الميادين العامة
إعداد شيماء بهجت

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وسط أجواء الفرح والسرور، واصل الأردنيون فى مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الخميس، احتفالاتهم بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد على رجوة آل سيف.

 

وبدأت شوارع العاصمة عمّان مظاهر الاستعداد لمراسم الزفاف والذى يقام اليوم الخميس.

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احتفالات بزفاف ولى العهد الأردنى

ووفقا لوكالة الأنباء الاردنية "بترا"، شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحهم الغامر بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا.

الاردن
الأردن

 

واشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية وأهازيج وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة، ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور الملك عبد الله الثانى وولى العهد، ويافطات للتهنئة بالزفاف الملكى السعيد.

 

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واحتشد جمع غفير من أبناء وبنات الوطن في الميادين العامة، ومسار الموكب الذي سينطلق من قصر زهران العامر بعد عقد القران مساء اليوم إلى قصر الحسينية.
 
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تبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، عصر اليوم الخميس، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية.

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الاحتفالات الأردنية

وبعد ذلك، يصل ولى العهد الأردنى إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك العروس رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

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وسيعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

 

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

 

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