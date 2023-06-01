القومى للمرأة ينظم دورة إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسرى

كتب محمود راغب

ضمن المشروع القومي للتنمية الاسرة المصرية ينفذ المجلس القومي للمرأة دوره إعداد مدربين ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنة وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال.

يستهدف التدريب 110 متدرب ومتدربة من المحافظات المختلفة بهدف تأهيلهم للمشاركة بالحملات التوعوية والانشطة المختلفة مثال الندوات ومعسكرات التنشئة المتوازنة ودورات المقبلين علي الزواج ، وذلك من خلال تطوير قدراتهم في عدد من الموضوعات مثل مشورة ما قبل الزواج ؛التغذية والرضاعة الطبيعة ؛ الدولا ؛ النمو والتطور والدمج والإعاقة ؛للتربية الإيجابية والذكاءات المتعددة.

جدير بالذكر أن التدريب الحالي يعد التعاون الثالث بين المجلس و الجمعيه في إعداد شبكة من المدربين والمتدربات التابعين لبرنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه الذى نجح للوصول إلى عدد 145 ألف اسرة خلال مرحلتة الأولي والثانية في إطار المحور التوعوي والثقافي من المشروع القومي للأسرة المصرية.