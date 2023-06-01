الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائي خلال فترة الحج.
وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان:
١- احرص على تنظيف أدوات الطعام جيـدًا
٢-اغسل الفواكه والخضـروات قبل أكلها جيدًا
٣- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة
٤- لا تترك الطعام مكشوف ومعرض للتلوث والحشرات
٥- تخلص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة والقوام
6- احفظ الطعام فى الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة
7- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام
نصائح للحجاج
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