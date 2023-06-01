الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائي خلال فترة الحج.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان:

١- احرص على تنظيف أدوات الطعام جيـدًا

٢-اغسل الفواكه والخضـروات قبل أكلها جيدًا

٣- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة

٤- لا تترك الطعام مكشوف ومعرض للتلوث والحشرات

٥- تخلص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة والقوام

6- احفظ الطعام فى الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة

7- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام