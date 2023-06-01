اليوم السابع
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الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء

الخميس، 01 يونيو 2023 11:32 ص
الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائي خلال فترة الحج.

وتضمنت  نصائح وزارة الصحة والسكان:

١- احرص على تنظيف أدوات الطعام جيـدًا

 ٢-اغسل الفواكه والخضـروات قبل أكلها جيدًا

٣- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة

٤- لا تترك الطعام مكشوف ومعرض للتلوث والحشرات

٥تخلص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة والقوام

6- احفظ الطعام فى الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة

7- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام

 

نصائح للحجاج
نصائح للحجاج 

 


الصحة

الحج

التلوث

تلوث الغذاء

تسمم الغذاء



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