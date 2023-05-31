الصحة تكشف أعراض التسمم الغذائى وتحذر من تجاهلها

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التسمم الغذائي والتى تتمثل فى، اضطراب المعدة، والقيء، والإسـهال، وآلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة، وارتفاع درجة الحرارة والصداع.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع إذا شعرت بأي أعراض مرضية وطالت وزارة الصحة المواطنين بالاسراع في استشارة الطبيب.

يعد التسمم الغذائي أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي يعاني منها الناس في الصيف، يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بمسببات الأمراض مثل البكتيريا الضارة أو الطفيليات، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة. في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة.

تسهل الظروف الدافئة والرطبة نمو مسببات الأمراض، وهذا سبب ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الصيف، لذلك، نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد مع الطعام خلال الأشهر الدافئة