الداخلية تضبط 31 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة أبو تيج.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 52 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 12 بندقية آلية –19 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 50 متهم " لعدد 32 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد 13 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (15 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (556) حكم قضائى متنوع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .