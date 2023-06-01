اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأولى على الإعدادية بالجيزة: فخورة بنجاحى.. وتنظيم الوقت سر تفوقى

الخميس، 01 يونيو 2023 02:55 م
الأولى على الإعدادية بالجيزة: فخورة بنجاحى.. وتنظيم الوقت سر تفوقى الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عمت الفرحة منزل الطالبة زينة سيد خلف عبد العظيم خيرالله، بعد أن جنت ثمار تعبها وتوج اسمها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة الجيزة بحصولها على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.
 
وعن تفوقها، أعربت زينة سيد خلف الطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن سعادتها وفخرها بتفوقها وتتويجها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قائلة: عرفت إني من الأوائل من زميلتي، الخبر كان مفاجأة انا شوفت اسمى في قائمة الأوائل، وسعادتي لا توصف، مضيفة: مفيش حاجة صعبة ومستحيلة، بالمثابرة والاجتهاد نقدر ننجح ونحقق أهدافنا وأحلامنا".
 
وقالت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تفوقها كان نتيجة لاجتهادها واهتمامها بدروسها طوال العام الدراسي، فضلا عن تنظيمها لوقتها، وتحديدها لأهدافها وأولوياتها، مضيفة أن والداها هما الداعم والمشجع الأكبر لها والسبب الأساسي في تفوقها الدراسي.
 
وأشارت إلى أن اهتمامها بعدد الساعات التي تقضيها في المذاكرة لم يكن بقدر اهتمامها بالتركيز أثناء المذاكرة ومتابعة دروسها أول بأول، مؤكدة أنها متوفقة علميا منذ طفولتها ودوما ما كانت تتوج ضمن أوائل مدرستها.
 
وعن أحلامها، أكدت "زينة" مواصلة خطواتها في الحفاظ على مستواها الدراسي وصولا لمرحلة الثانوية العامة، تحقيقا لحلمها وحلم والديها في التميز الدراسي والالتحاق بإحدى الكليات العلمية.  
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.
 
وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.
 
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين 100%.
 
 
 
الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة2
الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة

الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة1
الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة

الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة
الطالبة زينة سيد خلف الأولى على الإعدادية بالجيزة
 

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه

نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه في الجيزة

نتيجه الشهاده الإعدادية في الجيزه بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهاده الاعداديه في الجيزة

محافظة الجيزة

محافظه الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديريه التربيه والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

نتيجة اعدادية الجيزة

نتيجة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة

شهاده الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

صفوف النقل

التظلم على نتيجة الصف الرابعة الابتدائي

التظلم على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالجيزة

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

رابعة ابتدائي

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية.. 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

الخميس، 01 يونيو 2023 01:54 م

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس

الخميس، 01 يونيو 2023 12:43 م

اليوم أول أيام طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء لمدة 15 يوما

الخميس، 01 يونيو 2023 11:34 ص

تعليم الجيزة تعلن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 فى المدارس السبت المقبل

الخميس، 01 يونيو 2023 10:54 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. الآن بالاسم ورقم الجلوس

الخميس، 01 يونيو 2023 10:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة