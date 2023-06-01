افتتاح مبنى جديد لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس العام الدراسى المقبل

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن أنه مع بداية العام الدراسى الجديد 2023 - 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، كما سينتقل طلاب الألسن مع بداية الفصل الدراسى الثانى إلى المبنى الجديد المخصص لهم، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من كافة المبانى، وذلك سعياً إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى ؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الجامعات المصرية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ؛ لتفقد مبانى كلية الألسن والحاسبات والمعلومات، والتوسعات التى تتم داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس.

رافق رئيس الجامعة خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، والذى يمتد على مساحة إجمالية 1600 م2، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسى، ومدخل خلفى، و4 مخارج للطوارئ، بالإضافة إلى مركز للمعلومات، و9 قاعات دراسية و5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

ثم توجه رئيس الجامعة لمبنى كلية الألسن الجديد والذى يمتد على مساحة إجمالية 1900م2، ويتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيسى ومدخل خلفى و4 مخارج للطوارئ، كما يحتوى كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء، كما يحتوى المبنى كذلك على 10 معامل و8 قاعات دراسية، و4 غرف كنترول بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يضم دور ارضى وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000م2 للدور الواحد وبمسطح إجمالى 8000 م2، والمبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض و4 قاعات محاضرات و8 معامل حاسبات، ومسرح وقاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

جدير بالذكر أن فريق العمل الذى أشرف على تنفيذ المبنى بالإدارة العامة للشئون الهندسية يضم المهندسين محمد سعد، أمل شكرى، إيمان جمعة، نرمين يوسف، نجلاء البعلى.