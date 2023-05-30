رئيس جامعة قناة السويس يستقبل فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الثلاثاء فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، الذى يضم الدكتور عماد مخيمر عميد آداب الزقازيق السابق، الدكتور إبراهيم بدوى عميدكلية آداب دمياط السابق، والدكتور مسعد بحيرة وكيل كلية الآداب جامعة بنها.

تأتى الزيارة فى إطار استعدادات برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS للحصول على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية للجودة والاعتماد.

ومن كلية الآداب والعلوم الإنسانية حضر اللقاء - الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التهامى منسق البرامج المميزة، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور أن البرامج المميزة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تستعد لتخريج دفعتها الأولى هذا العام، كما تم الأسبوع الماضى مناقشة مشروعات التخرج لـ180 طالبا وطالبة يمثلون الفرقة الرابعة، مشيرًا إلى أن مشروعات التخرج تناولت موضوعات متنوعة حول خدمات النقل فى الإسماعيلية، إعادة تدوير الألومنيوم وخدمات النقل بقنا، كما أجرى الطلاب رفع مساحة لجامعة قناة السويس بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات حول التنمية الزراعية فى منطقة التل الكبير.

وتابع "مندور " أن الجامعة تسعى جاهدة للحصول على الاعتماد والجودة لبرامجها المميزة، وقد تم بالفعل الحصول على الاعتماد لبرنامجى علم النفس التربوى والتربية الخاصة بكلية التربية، فيما تتخذ كلية الآداب تجهيزاتها للحصول على الاعتماد لبرنامج الترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية وال GIS.

وردًا على تساؤل حول برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية- أشار رئيس الجامعة أن العام الأول للجامعة الأهلية شهد انطلاق 9 برامج ب 7 كليات، مؤكدًا أن العام الدراسى القادم سيصل عدد البرامج إلى 14 برنامج بإضافة برنامجين للغات، وبرنامجين بكلية الهندسة وبرنامج بكلية العلوم الصحية التطبيقية.

ومن جانبه - أفاد "السعدنى " أن عدد الطلاب ببرنامج ال GIS بالفرق الأربعة يبلغ 1200 طالب وطالبة، لافتًا إلى التجهيزات، والبنية التحتية والتكنولوجية المتميزة داخل البرنامج، مشيرًا إلى معملGIS ومركز محمود عثمان وأحدث أجهزة المساحة الموجودة بالبرنامج، مضيفًا أن العام الدراسى الجديد سيشهد افتتاح برنامجى الترجمة الفورية باللغة الألمانية، وبرنامج جيومتكس والذكاء الاصطناعى، الذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنه أول برنامج بينى بين كليتى الحاسبات والمعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، مشيدًا بدور رئيس الجامعة الفعال فى استحداث البرنامجين.

فيما أوضح الدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية أن برنامج GIS تم افتتاحه 2019، ويشهد عام 2023 تخريج الدفعة الأول من البرنامج الذى يضم 1200 طالب وطالبة.