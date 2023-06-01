أمطار خفيفة بالبحيرة وسيولة مرورية على الطرق الحيوية وسط رياح رملية.. صور

البحيرة- ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السئ وسقوط الأمطار الخفيفة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد وسط رياح محملة بالرمال.

وعلى الفور انتقلت فرق التدخل السريع بمحافظةالبحيرة لمواجهة اثار سوء الأحوال الجوية وكسح المياه بالشوارع أولا بأول بالتنسيق مع قوات الوحدات المحلية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بإستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة إلى أنه تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع .

وشددت نائب محافظ البحيرة على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكداً على إستمرار العمل وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع اى تراكمات على الطريق الدولى.