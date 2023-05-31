إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتى ميكروباص ونصف بمركز وادى النطرون بالظهيرالصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نصف نقل وميكروباص بطريق الضبعة - وادى النطرون الصحراوي .

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.