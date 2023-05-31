إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى في البحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتى ميكروباص ونصف بمركز وادى النطرون بالظهيرالصحراوي لمحافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نصف نقل وميكروباص بطريق الضبعة - وادى النطرون الصحراوي .
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .
وبالفحص تبين مصرع شخصين واصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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