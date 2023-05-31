اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 11:32 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى في البحيرة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:15 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى في البحيرة إسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم  سيارتى ميكروباص ونصف بمركز وادى النطرون بالظهيرالصحراوي لمحافظة البحيرة.  
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
 
وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نصف نقل وميكروباص بطريق الضبعة -  وادى النطرون  الصحراوي . 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت  مصرع  شخصان  واصابة 3   آخرين  بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث  انقلاب  سيارة ملاكى   بصحراوى البحيرة .
 
وبالفحص تبين مصرع شخصين  واصابة 3 آخرين  بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب   سيارة ملاكى    على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 


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