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أسرار الموكب الأحمر أبرز تقليد ملكى فى زفاف ولى عهد الأردن

الخميس، 01 يونيو 2023 01:48 م
أسرار الموكب الأحمر أبرز تقليد ملكى فى زفاف ولى عهد الأردن الموكب الاحمر ـ صورة أرشيفية
إعداد شيماء بهجت

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عقب انتهاء مراسم عقد قران ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، سيخرج الموكب الأحمر الذى ينتظره الأردنيون، فما هو الموكب الأحمر ؟

يعد الموكب الأحمر الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

وينطلق الموكب الأحمر اليوم محيطا بولي العهد، بدءا من قصر زهران حتى قصر الحسينية، فى تقليد ملكى، بدأ منذ مائة عام، حيث كانت بداياته على الخيل والهجانة.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ويتكون الموكب، من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة .

وجاء اعتماد اللون الأحمر نسبة لراية الهاشميين ذات اللون الأحمر العنابي التي تكون ضمن الموكب، إضافة إلى راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسّيفين، ويرتدي فريق الموكب المكون من 71 فردا الزي العسكري، وتزدان رؤوسهم بالشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، بالإضافة إلى وشاح أحمر على صدورهم.

وشكّل الموكب الأحمر سجلا تاريخيا لأحداث كثيرة، فهو ينطلق بأمر من الملك عبدالله الثاني، في مناسبات معينة كالأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية كذكرى الاستقلال أو زيارة الملك إلى صرح الشهيد، أثناء الاحتفالات بعيد الجيش والثورة العربية الكبرى، وهو يرافق الملك أثناء التوجه إلى مجلس الأمة، لإلقاء خطاب العرش.

ويسير الموكب خلال حفلات زفاف أصحاب السمو الملكي، وأثناء الزيارات الرسمية للملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وأيضا في مراسم الجنازات الرسمية.

وتسلسل الموكب من كونه وحدة وسرية، وتطورت التسميات إلى أن أصبح تشكيلا يتبع لقيادة الحرس الملكي الخاص.

 

 


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