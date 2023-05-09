اليوم السابع
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ميجان ماركل تثير الجدل بظهورها فى حفل تتويج الملك تشارلز

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:00 ص
ميجان ماركل تثير الجدل بظهورها فى حفل تتويج الملك تشارلز ميجان ماركل
أحمد علوى

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ضجة كبيرة أثيرت بشأن ميجان ماركل بالتزامن مع تداول صور من حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، والحديث عن حضورها متنكرة في زي رجل.

ورغم أن كاميرات وسائل الإعلام التي تناثرت في جنبات كنيسة وستمنستر لم تسجل ظهورا للدوقة، إلا أن ثرثرة جانبية طفت على السطح وانتشرت كالنار في الهشيم بشأن حضورها متخفية في زي رجل.

واقتنع كثيرون من أبناء المملكة المتحدة أن النجمة الأمريكية زوجة الأمير هاري كانت في الواقع داخل هذه المناسبة الكبيرة لكن متنكرة لتبدو وكأنها رجل يبلغ من العمر 79 عامًا.

وكتب أحد المغردين: "لا تخدعينا يا ميجان"، ومازحها آخر: "إنها الممثلة تيلدا سوينتون بطلة مسلسل Snowpiercer، ويبدو أنها متقمصة الشخصية"، وسخر ثالث: "يبدو أنها واحدة من الشخصيات التي ظهرت بفيلم guess who".

 

لكن مع تدخل وسائل الإعلام لكشف الحقيقة، تبين أن الشخص صاحب الشارب الكثيف والشعر الأبيض الرمادي "ليس ميغان متنكرة" إنما هو الملحن الأسطوري سير كارل جينكينز، الذي قدَّم مقطوعات موسيقية تم تشغيلها في الحفل.

 


مبجان ماركل

الملك تشارلز

حفل تتويج الملك تشارلز



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