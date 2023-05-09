مقتل طفل بطلاق نارى أثناء عبثه بسلاح غير مرخص فى طما بسوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج وذلك على إثر إصابته بطلق نارى بالرأس حال عبثه بسلاح نارى غير مرخص أثناء تواجده بمنزله بدائرة المركز تم ضبط السلاح المستخدم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة طفل بطلق نارى بالرأس مما نتج عنه وفاته أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص بمنزله وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما تفيد بوصول عطية م ع ع 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة "إثر إصابته " طلق ناري بالرأس ".

وبسؤال كل من والدته وصفه ع م م 34 سنة ربة منزل، وشقيقه أشرف م ع ع 15 سنة طالب يقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع تم تحرير مجضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.