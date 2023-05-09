صحة كفر الشيخ: إطلاق مبادرة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ مبادرة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن هناك طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية تشهدها مصر، وإن مبادرة قلبك أمانة أحدث مبادرة تنضم إلى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مشيرة إلى أن القلب وأمراضه إذ تعد السبب الأول للوفاة، إلا أن أمراض الصدر المتمثلة فى الرئتين اللتين تحتضنان القلب وهي من العشر الأمراض الأوائل المتسببة فى الوفاة، مؤكدة أن الدولة تسعىن لتغطية كل أعضاء الجسم بالرعاية الصحية وتعتبر أمانة للوصول بالإنسان لأقصى درجات الصحة والسلامة.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية إنها فرصة جيدة لتشجيع مبادرة جديدة وشراكة ما بين قطاع الدواء الخاص، ووزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرا إلى أن دور الجمعيات الطبية وفى القلب منها جمعية القلب المصرية، هو تشجيع تلك المبادرات لأن الجميع يعلم أن الأدوار الأساسية للنظم الصحية تكمن في الوقاية والاكتشاف المبكر ثم العلاج، والجمعيات الطبية ليها دور كبير فى البحث العلمى.

وأضافت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، أن أمراض القلب هى أحد أهم الأسباب الرئيسية للوفاة، وأن حالات أمراض القلب فى ازدياد مطرد لأسباب متنوعة ومختلفة، وبالتالي فإن أمراض القلب ليست فقط باعث على القلق والمخاوف الصحية على المستوى الفردى وإنما تشكل أيضا عبئا كبيرا على الصحة العامة في المجتمع مما يستدعي بالضرورة دورا فاعلا، ورئيسيا للدولة فى مكافحتها، لاسيما في الإقلال من خطورتها والتخلص من تبعاتها الخطيرة.

وعلى جانب آخر نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية لمديري المتوطنة، ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، وأطباء مستشفى الجلدية بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،إن جهود الدولة في رفع مستوى مقدمي الخدمات الصحية مستمرة، وذلك بناءا على استراتيجية الدولة 2030، لرفع الوعي الصحي وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين في مصر.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور سامح مرحومي، وضع استراتيجية الوزارة للقضاء على البلهارسيا، كما وضح الدكتور الدكتور إسلام، أمراض الملاريا والفلاريا والليشمانيا.