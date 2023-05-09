خليك واعى.. لا صحة لنقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

نقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية

الحقيقة:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الشائعة

توافر جميع السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتى.

توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة

شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق، لمنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار