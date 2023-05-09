وقال وكيل الوزارة هشام العلوي، خلال احتفالية "يوم أوروبا"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) الإثنين - "نحتفي اليوم مع الأصدقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى العراق، بيوم أوروبا الذي يمثل احتفاء بالسلام ووحدة أوروبا بعد إعلان شومان الشهير في 9 مايو من عام 1958 لتشكيل الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن دور أوروبا يعزز قيم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم أجمع وليس فقط في القارة الأوربية.

وأضاف العلوي أنه بعد مرور أكثر من ستين عاماً، أصبح الاتحاد الأوروبي اليوم قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي و تساهم في حفظ السلام، مشيرا إلى أن العراق ينظر بكل مودة واحترام إلى هذا الاتحاد الذي تعد تجربته تجربة رائدة ومثيرة للاهتمام، خاصة بعد الاستقرار والسلام في العالم.

وأكد أن اتفاق الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي الذي وقع عام 2012، يعد حجر الزاوية في علاقات الشراكة الذي عقد مؤخراً في بروكسل بتاريخ 19 مارس 2023، حيث تم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها قطاع البيئة والتحول الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العراق اليوم يختلف عما كان عليه قبل عام 2003، حيث أصبح عراقا ديمقراطيا ومتعددا يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، وأن هذه القيم هي ذاتها التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي.