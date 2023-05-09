توقف محرك طائرة أمريكية بمنتصف رحلتها بعد انفجاره

وكالات

توقف محرك طائرة أمريكية فجأة بمنتصف رحلتها الجوية بعدما أقلعت من مطار مولوكاي (MKK)، لكنها نجحت في الهبوط بأمان بعد 20 دقيقة من الرعب.

وقالت شركة الطيران Mokulele Airlines إن الحادث وقع في 4 مايو 2023 عندما أقلعت طائرة تابعة لها من مطار مولوكاي (MKK) وكانت متجهة إلى مطار أوهايو دانييل إينوي الدولي (HNL).

كانت طائرة المروحية التوربينية Saab 340 ذات المحركين تحمل مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة مولوكاي الإعدادية، الذين كانوا في طريقهم إلى أواهو لحضور مؤتمر هاواي السنوي الرابع عشر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفقا لموقع "يو إس إيه توداي".

وحكى لوليان كوها، نائب مدير مدرسة Molokai Middle School، الذي كان يرافق الطلاب على متن الطائرة، أنهم سمعوا دويًا ضخما بعد دقائق قليلة من الرحلة.

ووصف الصوت بأنه "مثل الانفجار، كان صاخبًا حقًا"، مضيفا: "نظرت إلى يساري ورأيت المروحة تتوقف فجأة"، مشيرا إلى أن الطائرة حلقت لأكثر من 20 دقيقة بمروحة واحدة تعمل حتى هبطت بسلام في مطار HNL.

وقالت الخطوط الجوية الجنوبية، في بيان: "تحافظ الخطوط الجوية الجنوبية على جميع أسطولها وفقًا لمعايير إدارة الطيران الفيدرالية، وبدأنا بالفعل تحقيقنا في سبب هذا الحادث".

وأضافت شركة الطيران أن الركاب على متن الرحلة سيحصلون على رصيد بقيمة 400 دولار بالإضافة إلى استرداد قيمة الرحلة.