"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية 79 قاضيًا

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية ل محكمة النقض برئاسة القاضى محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعد تلك الجمعية الأكبر حضوراً فى تاريخ محكمة النقض.

وتم افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنيه هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم.

وألقى القاضى محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض كملة والتى استهلت بتوجيه رسالة شكر وتقدير رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى.

و تناولت كلمة رئيس المحكمة استعراضاً لاستخدام أحدث التقنيات مع شركاء النجاح فى الانتهاء من مشروع المكتبة الإلكترونية للقضاة، وبياناً للطعون التى تم انجازها بفروعها الجنائية والمدنية والتجارية والإيجارات والعمال ووضع استراتيجية محددة للسنوات القادمة.

واختتمت الأعمال بالموافقة على ترقية عدد 79 قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض فضلاً عن الاقتراع السرى لعــــدد سبعون قاضياً للانضمام لسدنة محكمة النقض.

وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض الإصرار على المضى قدماً لتحقيق العدالة بالتفانى فى انجاز الباقى من الطعون ومواصلة الجد لتحقيق كلمة الله الحق فى إرساء وتحقيق العدالة ومواكبة العصر فى استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمى داخل محكمة النقض وفقاً للخطة الموضوعه.