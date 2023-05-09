وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان الاثنين إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 10 مجتازين تونسيين بعد أن تعرض مركبهم المستغل في العملية للغرق.



وأشار إلى أن دورية مشتركة بين مركز الحرس الوطني بالعامرة والفرقة الوطنية للمرور تمكنت من ضبط سيارة أجرة على متنها 5 أشخاص من بينهم تونسي والبقية من جنسيات إفريقيا بصدد التنقل نحو سواحل الجهة للمشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.



ونوه إلى أن دورية مشتركة بين وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة وإدارة الشؤون العدلية تمكنت من إلقاء القبض على 25 شخصا مفتش عنهم من بينهم منظمان للعمليات والبقية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام.



كما تمكنت الوحدات الأمنية بصفاقس من ضبط 25 شخصا من بينهم أجنبي والبقية تونسيين بجهة ساقية الدائر بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة كما تم حجز لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبالتحري معهم تبين أن من بينهم منظم العملية.