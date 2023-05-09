السجن 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير محرر رسمى فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين بمحكمة مركز سوهاج فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو الحكم القضائي فى الدعوى رقم 351 لسنة 2001 مدنى مركز سوهاج، وذلك بطريق الاصطناع، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.