اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:24 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلي في غزة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:18 م
الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلي في غزة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا وجوب حماية أرواح المدنيين في جميع الظروف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن "قلقه البالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية"، وعبر عن "أسفه العميق للخسارة في أرواح المدنيين".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، إضافة لإصابة نحو 20 آخرين بينهم إصابات وصفت بالحرجة، ودمار في الممتلكات.

 


الاتحاد الأوروبي

التصعيد الإسرائيلي في غزة

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