الإعدام شنقا لعامل توصيل ونجار مسلح والمؤبد لثالث لإدانتهم بقتل سائق بالفيوم

كما قررت المحكمة، انقضاء الدعوى الجنائية. للمتهم الرابع "إبراهيم محمد.إ" لوفاته داخل السجن، أثناء نظر الدعوى.

بدأت وقائع الدعوى التي حملت رقم 507 لسنة 2021 م القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021م اختصاصي كلي الفيوم، في يناير 2021 بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أقدم المتهمون على قتل المجني عليه، عمدا، بأن دسوا له مادة سامة في طعامه، قاصدين قتله ، من أجل سرقة سيارته الأجرة، وهاتفه المحمول، وأنهم بعد أن أتموا جريمتهم بقتله، وتأكدوا من وفاته، تمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، بعد استدراجه للقناطر الخيرية بحجة توصيلهم لهناك.

وأفادت تحريات المباحث الجنائية، بأن وراء واقعة غياب المجني عليه، هؤلاء المتهمين، وأنهم استدرجوه من محل إقامته بالفيوم، وطلبوا منه توصيلهم إلى مكان الواقعة، وبعد تنفيذ جريمتهم، دفنوا جثمانه في منطقة صحراوية، بحفر حفرة، ودفن جثته ليلا.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى، في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.