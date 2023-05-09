اليوم السابع
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الإعدام شنقا لعامل توصيل ونجار مسلح والمؤبد لثالث لإدانتهم بقتل سائق بالفيوم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:16 ص
الإعدام شنقا لعامل توصيل ونجار مسلح والمؤبد لثالث لإدانتهم بقتل سائق بالفيوم المستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة الجنايات
الفيوم - رباب الجالي

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عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلان كلا من محمد سامي.م-23 سنة "عامل دليفرى"، ومقيم بالنزهة، ونجار مسلح يدعى دسوقي إبراهيم.خ-20 سنة، ومقيم بالناصرية بمركز الفيوم. بالإعدام شنقا، والمتهم أحمد أشرف.م.ط-22 سنة، ومقيم بالفيوم، بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل المجني عليه عبدالله محمد عثمان- سائق تاكسي أثناء محاولة سرقته.

كما قررت المحكمة، انقضاء الدعوى الجنائية. للمتهم الرابع "إبراهيم محمد.إ" لوفاته داخل السجن، أثناء نظر الدعوى.

بدأت وقائع الدعوى التي حملت رقم 507 لسنة 2021 م القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021م اختصاصي كلي الفيوم، في يناير 2021 بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أقدم المتهمون على قتل المجني عليه، عمدا، بأن دسوا له مادة سامة في طعامه، قاصدين قتله ، من أجل سرقة سيارته الأجرة، وهاتفه المحمول، وأنهم بعد أن أتموا جريمتهم بقتله، وتأكدوا من وفاته، تمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، بعد استدراجه للقناطر الخيرية بحجة توصيلهم لهناك.

وأفادت تحريات المباحث الجنائية، بأن وراء واقعة غياب المجني عليه، هؤلاء المتهمين، وأنهم استدرجوه من محل إقامته بالفيوم، وطلبوا منه توصيلهم إلى مكان الواقعة، وبعد تنفيذ جريمتهم، دفنوا جثمانه في منطقة صحراوية، بحفر حفرة، ودفن جثته ليلا.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى، في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.

 


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