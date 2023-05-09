اليوم السابع
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ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.5 مليون طن على مستوى الجمهورية حتى الآن

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:31 م
ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.5 مليون طن على مستوى الجمهورية حتى الآن حصاد القمح
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وتسلمت حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية  وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

 

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه، فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف.


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