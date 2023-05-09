إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم ل حادث إصطدام سيارة بالحائط بطريق " مشتول السوق كفر ابراش" نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث إصطدام سيارة بحائط بطريق مشتول كفر ابراش، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص إصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى مشتول السوق المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفى سياق متصل تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، اليوم من السيطرة على حريق نشب بشادر خضروات وفاكهة أسفل كوبري شرويدة بالزقازيق.