إصابة عامل فى حادث سير أثناء عبوره طريق كفر حمزة بالخانكة

شهد طريق كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة "سوزوكي" بعامل، أثناء عبوره الطريق للجهة الأخرى، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، يفيد استقبال شخص مصاب بكدمات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء حادث تصادم سيارة سوزوكي على طريق كفر حمزة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "إسلام أ ع"، 22 سنة، عامل، بكدمات وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وبسؤاله أكد أنه أثناء سيره بطريق كفر حمزة دائرة المركز، وأثناء عبوره للجهة المقابلة اصطدمت به سيارة سوزوكي، ما أدي إلى إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من تحديد السيارة المتسببة بالحادث، وتم ضبط قائدها، وبسؤاله أكد وقوع الحادث عن طريق الخطأ، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.