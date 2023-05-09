إصابة شخصين برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج عامل ومزارع مصابين بطلق رش خرطوش، وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، فتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين برش خرطوش تم تعين الخدمات اللازمة بمكان الحادث والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص والمعاينة تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورد إشارة لمركز الشرطة يفيد بوصول كل من محروس ع م ح 54 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالرأس من الخلف " ، ونجله فارس م ع م 23 سنة عامل بأجر مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " ويقيمان بناحية دائرة المركز وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين اتهموا محمد ع ع 36 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليهم وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.