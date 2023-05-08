إصابة 2 بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق العام فى جرجا

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة وقعت أحداثها خلف مصنع سكر جرجا دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، نتج عنها إصابة مبيض محارة وسائق توك توك بطلقات نارية بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة جرجا بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام ووجود مصابين، تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين خلف مصنع السكر دائرة مركز جرجا، حيث تبين أن المشاجرة بين"طرف أول" محمد ع م ع 22 سنة مبيض محارة ويقيم دائرة مركز العسيرات مصاباً "بطلق ناري فى الكتف الأيمن"، وكريم ب م ب 22 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة مركز جرجا مصاباً "بطلق ناري بالعضد الأيمن" – وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

و"طرف ثانى" أحمد ع م ع 18 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة مركز العسيرات، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتهما بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.