اليوم السابع
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إحالة شخص أنهى حياة عامل لسرقة 800 جنيه فى حلوان للجنايات

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:33 ص
إحالة شخص أنهى حياة عامل لسرقة 800 جنيه فى حلوان للجنايات سجن - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة المتهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته 800 جنيه، لمحكمة الجنايات، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف لغز العثور على جثة شخص  داخل شقة سكنية فى حلوان، وتبين أن القتل بدافع السرقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصابا بالرأس بعد تعدى المتهم عليه بالضرب، لسرقة 800 جنيه، وتم التحفظ عليه، وامرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.
 
 
 

قتل

حلوان

أخبار الحوادث

عقوبة القتل



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