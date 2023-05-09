إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارتي قليوب والقناطر الخيرية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب "سندبيس والخرقانية والأخمين وصنافير وأبو الغيط والبردعة وبهادة"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

أما مراكز شباب شلقان وقلما مفتوحين بدون عاملين، وغياب عدد من العاملين بمركز شباب حلابة، كما شملت المتابعة مركز شباب باسوس والذي وجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ عوامل الأمن والسلامة بمقرات المراكز وحمامات السباحة وصيانة الملاعب تمهيدا لإستقبال الأعضاء في إجازة نهاية العام الدراسي.

وأشار الصبروط، إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.