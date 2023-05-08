5 أسباب للحفاظ على مستويات حمض البوليك تحت السيطرة.. منها الوقاية للنقرس

كتبت ميرفت رشاد

تظهر الكثير من مشكلاتنا الصحية بسبب نظامنا الغذائي أو عاداتنا اليومية أو حتى الأدوية، النقرس وحصى الكلى ليست سوى بعض الأمثلة، تفرز الكلى حمض اليوريك بشكل أساسي، ومن الضروري الحفاظ على مستواه تحت السيطرة، يمكنك البدء بإعداد نظام غذائي متوازن وتشجيع أفراد أسرتك على التركيز على إنقاص الوزن، وإليك أسباب ارتفاع حمض البوليك وطرق الوقاية، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

أسباب الحفاظ على مستويات حمض البوليك تحت السيطرة

عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم، قد يسبب النقرس أو حصوات الكلى أو مشاكل صحية أخرى، الحد الأقصى الطبيعي هو 6.8 ملليجرام لكل ديسيلتر، لذا تأكد من أنه لا يتجاوز ذلك، إليك سبب ضرورة تقليل مستويات حمض البوليك.

1. الوقاية من النقرس

النقرس هو حالة التهابية مؤلمة ناجمة عن ترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل، من خلال التحكم في مستويات حمض اليوريك، يمكن تقليل خطر الإصابة بالنقرس، هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من النقرس أو لديهم عوامل خطر أخرى لهذه الحالة.

2. حماية وظائف الكلى

المستويات المرتفعة من حمض اليوريك يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى إذا تركت دون علاج، كما يمكن أن يتسبب حمض البوليك في تلف الكلى نفسها ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى، من خلال الحفاظ على مستويات حمض اليوريك تحت السيطرة ، يمكن تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى أو أمراض الكلى.

3. إدارة ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. إذا كانت مستويات حمض البوليك مرتفعة ، فقد تساهم في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، من خلال التحكم في مستويات حمض اليوريك ، يمكن إدارة ضغط الدم بشكل أفضل ، مما قد يقلل من مخاطر هذه المضاعفات الصحية الخطيرة.

4. الحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية

ارتبطت المستويات المرتفعة من حمض البوليك بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، من خلال التحكم في مستويات حمض اليوريك، يمكن تقليل مخاطر هذه الأحداث القلبية الوعائية، هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين لديهم عوامل خطر أخرى لأمراض القلب، مثل ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.

5. تحسن في الصحة العامة

الحفاظ على مستويات حمض البوليك تحت السيطرة مفيد لصحتك العامة ، من خلال الحد من مخاطر الإصابة بالنقرس وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ، قد يتمكن الشخص المقرب لك من العيش حياة أطول وأكثر صحة مع تحسين نوعية الحياة ، قد يساعد التحكم في مستويات حمض البوليك في تقليل الالتهاب في الجسم، والذي يمكن أن يساهم في مجموعة واسعة من المشكلات الصحية.

طرق التحكم في مستويات حمض اليوريك

1. النظام الغذائي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من البيورينات، وهي المركبات التي تتحلل إلى حمض البوليك، على تقليل مستويات حمض البوليك، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات اللحوم الحمراء والمحار، الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب المشروبات السكرية يمكن أن يساعد أيضًا في طرد حمض البوليك الزائد من الجسم.

2. فقدان الوزن

يمكن أن تساهم زيادة الوزن أو السمنة في ارتفاع مستويات حمض البوليك، يمكن أن يساعد فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة في تقليل مستويات حمض البوليك وتحسين الصحة العامة.