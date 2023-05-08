ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48366 طن تشمل : 1735 طن اسمنت معبأ و 4500 طن مولاس و 9890 طن يوريا و 645 طن رمل و 19496 طن كلينكر و 12100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33947 طن تشمل : 1012 طن خشب زان و 5000 طن فول و 2355 طن خردة و 5000 طن كسب صويا و 13518 طن ذرة و 7062 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 59 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2512 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179745 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112990 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2480 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5381 شاحنة.