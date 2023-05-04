اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 04 مايو 2023 04:27 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط- أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
 
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54395 طنًا، تشمل 22118 طنا يوريا و 25009 كلينكر و7268 بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49356 طنًا، تشمل 3454 طن حديد، و 3796 أبلاكاش، و9230 خردة، و23931 ذرة و 8945 طن قمح.
.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 605 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 89 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2235 حاوية مكافئة . 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 177291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116848 طنًا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2703 طن قمح متجهين إلى شبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5598 شاحنة .
 
 
 
 

 


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