مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق "ميت جابر - بنى صالح" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "إبراهيم ع إ" 58 عاما مقيم قرية ميت جابر، جثة هامدة، و" عماد ج ح" 32 عاما مقيم بنى صالح، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث وفاة الأول وإصابة الثانى، إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق" ميت جابر- بنى صالح" نطاق مركز بلبيس، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل أستقبل مستشفى ههيا المركزى"رحيم م" 3 سنوات وشقيقته "مكة" 5 سنوات، مصابين بحروق بالجسم، إثر سكب ماء مغلى عليهما وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم.