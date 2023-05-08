مصرع شقيقين وابنة أحدهما فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شقيقان ونجلة أحدهما مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع مساء أمس، بين سيارتين نقل وملاكى بالطريق الأوسطى تجاه الشروق.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " ملهم.ى." 47 عاما وشقيقه " محمد " 42 عاما ونجلة أحدهما" ليمار" 10 سنوات جثامين، وتم وضعهم بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى بالطريق الوسطى اتجاه الشروق، مما أسفر عن مصرعهم، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، شهد طريق الروبيكى انقلاب سيارة محملة بسولار، ودفعت الحماية المدنية بفريق للتعامل مع الحادث وتسير الحركة المرورية.