محافظ أسوان يكرم 10 طلاب متفوقين علميًا و5 عرائس من الأيتام

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، 10 طلاب متفوقين علميًا من الأيتام، بجانب 5 من الأمهات المثاليات، و5 عرائس من الأيتام، بالإضافة إلى تكريم 3 من الأمهات المثاليات العاملات والرائدات فى مجال العمل العام.

وشملت قائمة المكرمات: جملات محمود طه مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعبير محمد فتحى مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة السباعية، وإلهام طه حسن كاتب شئون مالية وإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

كما تم تكريم الأمهات المثاليات اللاتى حصلن على المراكز الأولى فى مسابقة عيد الأم 2023 وهن رضا عبد الحميد إسماعيل من سلوا بكوم أمبو، وتريزة فايز عبد الثالوث، وإيرينى وليم شكرى من أسوان، وهدى أحمد كمال من مدينة السباعية، وصباح أبو الحسن إبراهيم بإدفو.

حضر الحفل الذى نظمته جمعية الأورمان الخيرية، محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى عبد الهادى عبد الوهاب مدير المشروعات بجمعية الأورمان بأسوان.

فيما تم تسليم محافظ أسوان درع التكريم من المهرجان الدولى السابع للأم المثالية، والذى تم تنظيمه الأسبوع الماضى بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود جمعية الأورمان الخيرية، والتى تعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والأيتام ومحدوى الدخل.

وأشار، إلى الدور الرائد الذى تقوم به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الأجهزة التنفيذية ومن بينها جمعية الأورمان لتقديم الخدمات المتنوعة لأبناء المجتمع الأسوانى.

ومن جانبه أوضح عبد الهادى عبد الوهاب بأن ما تقوم به الجمعية من تقديم خدماتها المختلفة يأتى فى إطار البرنامج الخيرى الذى تتبناه الأورمان لدعم كافة الفئات سواء الطلاب أو العرائس من الفتيات اليتيمات لمساعدتهن على استكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، مضيفا أن الجمعية نجحت على مدار السنوات السابقة وحتى الآن فى دعم زواج الكثير من الفتيات، فضلًا عن تكريم الأمهات المثاليات، وكذا الطلاب المتفوقين علميًا من الأيتام.