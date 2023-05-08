اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 02:06 ص
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طرح المكرونة على بطاقات التموين بسعر 6.5 جنيه للكيس زنة 400 جرام

الإثنين، 08 مايو 2023 02:00 ص
طرح المكرونة على بطاقات التموين بسعر 6.5 جنيه للكيس زنة 400 جرام سلع غذائية - مكرونة
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح المكرونة  حاليا  بسعر 6.5 جنيه للكيس  زنة 400  جرام على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

 

 


التموين

السلع الغذائية ببطاقات التموين

أسعار المكرونة

سعر المكرونة

مخزون المكرونة

سلع بطاقات التموين

زيادة دعم التموين

زيادة التموين



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